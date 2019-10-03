عصابة تسرق 1.6 مليون درهم من تاجر في طريق عام

المصدر: محمد فودة - دبي

فوجئ مارة في شارع المطينة بتناثر مبالغ مالية ضخمة تصل إلى نحو مليون و700 ألف درهم في الهواء، عندما قامت عصابة بخطف حقيبة أموال من تاجر صيني، وتمزقت الحقيبة وتناثرت الأموال، ونجح أفراد العصابة في سرقة مليون و600 ألف درهم وفروا هاربين.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه كان يسير في شارع المطينة في الساعة الواحدة ظهراً، وبحوزته مبلغ مليون و700 ألف درهم حصيلة بضاعة باعها إلى إحدى الشركات هناك، وكان يسير بدراجة كهربائية (اسكوتر) على الرصيف.

وعند وصوله بمحاذاة موقف حافلات في شارع المطينة، وقبل بلوغه الإشارة الضوئية المؤدية إلى شارع عمر بن الخطاب قاصداً مقر سكنه، ترجل من الدراجة كون الرصيف مغموراً بالمياه وغير صالح للسير، وفجأة هاجمه ثلاثة أشخاص من الأمام ورشوا وجهه بالفلفل الأحمر ثم لكمه أحدهم في عينه اليسرى ونزع آخر الحقيبة التي كان يرتديها على ظهره وتحتوي على المبلغ المالي فأمسكها بيده لمنع سرقتها، لكن تمزقت الحقيبة وتناثرت النقود على الأرض فالتقطها اللصوص، ما عدا 100 ألف درهم ولاذوا بالفرار.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة، إن 10 متهمين اشتركوا في الجريمة وقاموا بأدوار مختلفة منها التخطيط والمراقبة والتنفيذ، وتحركوا بسيارتين ثم رصدوا المتهم، ونفذ عدد منهم الهجوم عليه، وأخذوا النقود، وفرّ عدد منهم إلى مدينة العين.

وأحالت النيابة العامة في دبي، ملف القضية إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت نظرها.