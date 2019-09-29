وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار نتيجة تسرب غاز

المصدر: محمد فودة - دبي

أسفر انفجار نتيجة تسرب غاز بإحدى الشقق في بناية بمنطقة المنخول في دبي، عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات بليغة، مساء أمس السبت، ضمن منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، بحسب مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم، الذي أشار إلى أن دوريات انتقلت من مركز الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راشد وتوفي أحدهم متأثراً بإصابته.

وأحدث الانفجار فتحة كبيرة في جدار الشقة التي تقع بالطابق السادس في البناية التي تحتوي على قرابة 100 شقة سكنية.

وأكد مصدر مسؤول بالدفاع المدني حدوث انفجار نتيجة تسرب الغاز، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الشركاء وتم إخلاء السكان من البناية للتأكد من توافر عوامل الأمان بها.

