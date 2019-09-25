احتراق مستودع إطارات في القصيص

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في مستودع لإطارات السيارات في منطقة القصيص، بحسب مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العقيد علي حسن المطوع، الذي أكد أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، واقتصر على الأضرار المادية.

وقال المطوع إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 2:30 بعد ظهر أمس، يفيد بنشوب حريق في مستودع لإطارات السيارات بمنطقة القصيص «5»، وانتقلت على الفور فرق الدفاع المدني من القصيص، ثم انضمت إليها مراكز الحمرية والكرامة والبرشاء وند الشبا والمزهر كوحدات دعم وإسناد، ونجحت في إخلاء المستودع من العاملين قبل مكافحة الحريق الذي امتد إلى أحد المستودعات المجاورة.

وأضاف أن فرق العمل سيطرت على الحريق الساعة 6:35 مساءً، ثم بدأت مرحلة التبريد.

وأكد المطوع أن فرق الدفاع المدني أثبتت كفاءتها وقدراتها العالية في التعامل مع الحادث ومعطياته، ما حال دون وقوع أي خسائر بشرية، مؤكداً على المهنية والدقة العالية التي تميز وحدات عمل الدفاع المدني في دبي، من خلال الدورات التدريبية المستمرة، والخبرات التراكمية التي تلعب دوراً بارزاً في نجاح المهام التي تؤكل إليهم.