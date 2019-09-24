الحبس والغرامة والإبعاد لعامل سرق ثمرتي مانجو بـ 6 دراهم

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عامل شهرين، وغرامة 5000 درهم، مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى الإبعاد، بسبب سرقة حبتي مانجو قيمتهما ستة دراهم، من صندوق فواكه يخص أحد المسافرين عبر مطار دبي.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه يعمل بمهنة عامل تحميل أمتعة منذ شهر فبراير من عام 2017 وأثناء وجوده في مستودع شحن حقائب المسافرين شعر بالعطش، وشاهد صندوقاً تنبعث منه رائحة طيبة، فبحث فيه، لكنه لم يجد ماء، وشاهد كمية من فاكهة المانجو، فأخذ حبتين وأكلهما، ثم قام بتحميل الصندوق.

وأفاد مفتش بمحطة المسافرين بأنه رصد عملية السرقة عبر الكاميرات، وتم استدعاء المتهم وتفتيش منزله، للتأكد من عدم قيامه بسرقة أشياء أخرى، لكن لم يعثر على شيء، وأكد أن هذه هي المرة الوحيدة التي يرتكب فيها هذا التصرف.

وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات ارتكابه جريمة السرقة، ودانته المحكمة، وقضت بحبسه وتغريمه 5000 درهم، مع إيقاف التنفيذ، وإبعاده.