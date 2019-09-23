"راح أرحلك من البلد" تقود امرأة خليجية للمحكمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة أمس في قضية شتم امرأة خليجية متهمة بسب وتهديد زوجة شقيقها نتيجة وقوع خلافات بين الطرفين، حيث جاء في لائحة الاتهام أن المتهمة هددت المجني عليها بأن قالت لها، (راح أرحلك من البلد)، وقامت بسبها.

وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليها، وأدعت أن المجني عليها قامت بسبها والتشاجر معها، فيما أنكرت المجني عليها وزوجها الاتهامات الموجهة إليها من قبل المتهمة.

وحاولت المحكمة الصلح بين المجني عليها والمتهمة، حيث وافقت المجني عليها بتشجيع من زوجها على الصلح، إلا أن المتهمة رفضت الصلح وأصرت على استكمال المحكمة بتهمة تعرضها للسب من قبل المجني عليها، وحجزت المحكمة القضية للحكم ليوم الاثنين المقبل.