اتهام شخص بسبّ صديقه لرفضه سداد ديون قديمة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

بدأت محكمة الجنح في الشارقة النظر في اتهام إيراني بسبّ آخر بعبارات مسيئة، تضمنت تهديداً بالحبس والإبعاد عن أرض الدولة، بعد امتناع الشاكي عن سداد دين قديم له.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 15 سبتمبر الجاري، عندما توجه المتهم إلى مقر عمل الشاكي في المنطقة الصناعية الثالثة، وطلب منه مبلغاً مالياً كان قد اقترضه منه، لكن الشاكي رفض إعطاءه المبلغ، فسبّه بعبارات مسيئة، وهدده بالحبس والإبعاد عن الدولة في حال عدم تسديد المبلغ، ما اضطر الشاكي للجوء إلى الشرطة وتقديم شكوى ضده.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه، فأنكر السبّ، وقال إنه ذهب إلى الشاكي لمطالبته بديون مضى عليها خمسة أعوام، مشيراً إلى حصول مشادة كلامية بينهما، ولكنه لم يسبه.

وعندما أكد شاهد أنه سمع المتهم يسبّ الشاكي، قال المتهم إنه يتحدث الفارسية، وإن الشاهد يتحدث الإنجليزية ولغة آسيوية، متسائلاً عن كيفية فهمه لغته.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى 15 أكتوبر المقبل لاستدعاء الشاكي، ومواجهته بأقوال المتهم.