6 أشخاص يشتركون في سرقة أسلاك بـ 60 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية ستة أشخاص آسيويين، متهمين بالاشتراك في سرقة أسلاك نحاسية، تتجاوز قيمتها 60 ألف درهم من مستودع في الشارقة، واعترف المتهمون بالسرقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 21 يونيو، عندما ورد بلاغ من صاحب شركة في المنطقة الصناعية يفيد بسرقة مستودع شركته، وتحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وبمراجعة الكاميرات اتضح أن المتهمين دخلوا الشركة من فوق السور وهم ملثمون، وتم رصد رقم السيارة التي نقلتهم إلى الشركة، فتم ضبط صاحبها وبالتحقيق معه اعترف على بقية المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي، الذي أكد أن الجناة سرقوا من داخل المستودع أسلاكاً نحاسية يتولى تصديرها إلى الصين، بقيمة تتجاوز 60 ألف درهم، مشيراً إلى أنهم أتلفوا الكاميرات بعد دخولهم الشركة ملثمين.

وواجهت المحكمة المتهمين من الأول إلى الثالث بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترفوا بالسرقة، وقالوا إنهم باعوها للمتهمين الرابع والخامس والسادس.

وواجهت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس، الذين أنكروا التهمة، وقالوا إنهم لم يكونوا يعرفون أن الأسلاك متحصلة من جريمة سرقة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل للدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.