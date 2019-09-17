متهم بالسرقة يعترف على زملائه أمام المحكمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح الثانية في رأس الخيمة، أمس، قضية ستة أشخاص عرب وآسيويين، متهمين بتنفيذ 18 عملية سرقة كابلات وأسلاك كهربائية ومعدنية من منازل وفلل قيد الإنشاء، واعترف أحد المتهمين بتفاصيل السرقات.

واتهمت النيابة العامة خمسة متهمين من جنسية عربية بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية من فلل ومنازل سكنية قيد الإنشاء، في مختلف مناطق رأس الخيمة، وبيعها لورش السكراب بالكيلوغرام، كما اتهمت المتهم السادس (آسيوي) بشراء الكابلات المسروقة من المتهمين.

وأنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم في لائحة الاتهام، إلا أن المتهم الثاني فاجأ زملاءه بالاعتراف عليهم أمام هيئة المحكمة، مؤكداً أنه شارك في جريمة سرقة واحدة، في شهر يوليو الماضي، مع المتهمين، الأمر الذي أصاب المتهمين بالذهول.

وأنكر المتهم الأول، أمام المحكمة، الاعتراف الوارد على لسان المتهم الثاني، وأفاد بأنه أخذ الكابلات اعتقاداً منه أنها مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن دوريات الشرطة أوقفت مركبته، وصادرت الكميات المضبوطة، وبتفتيش منزله وجدت معدات وأدوات للقطع، وأحالته للنيابة العامة بتهمة تنفيذ 18 عملية سرقة.

من جهته، طلب محامي الدفاع عن أحد المتهمين، من هيئة المحكمة، ضم جميع قضايا السرقات، التي ارتكبها موكله والمتهمون، والبالغ عددها 18 قضية، وتحويلها إلى محكمة الجنح الأولى، كونها قضايا مرتبطة مع بعضها بعضاً، وتخص جميع المتهمين، لافتاً إلى أن نظر القضايا في دوائر قضائية عدة يشتت المحامي، ويؤخره في الاطلاع على ملفات القضية. من جهتها، حددت المحكمة 28 الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم على المتهمين، في قضيتين من أصل 18 قضية.