امرأة تقاوم رجلاً حاول اغتصابها بعد استدراجها بفرصة عمل

المصدر: محمد فودة - دبي

قاومت امرأة من جنسية دولة آسيوية رجلا من جنسية أسيوية مختلفة استدرجها إلى شقته بعد أن أقنعها بقدرته على توفير عمل لها، ثم حاول اغتصابها، واستطاعت الهروب إلى حمام الشقة ثم الاتصال بالشرطة التي حضرت وأنقذتها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وقالت المجني عليها 36 عاماً إنها تعرفت على المتهم عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أثناء بحثها عن عمل، فعرض عليها العمل بشركته العقارية كوسيطة، وطلب منها القدوم لإجراء مقابلة عمل، وجلبها إلى شقته في منطقة قرية جميرا بعد أن اعتقدت أنها مقر عمله.

وبعد جلوسها معه فوجئت به يتعاطى مشروبات كحولية فشعرت بالقلق وقررت مغادرة الشقة إلا أنه هاجمها وأحدث إصابات بها، وهم باغتصابها، لكنها قاومته وفرت إلى الحمام واتصلت بالشرطة، ثم استطاعت الهروب إلى الخارج واحتمت برجال الأمن حتى حضرت الشرطة وقبضت عليه وأحالتها إلى الطب الشرعي.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن الواقعة فانتقل مع زميله، والتقى بالمجني عليها التي كانت تبكي في استقبال البناية، ولاحظ إصابات في يدها وكتفها وأخبرته بما حدث معها، فنفذ إجراءات ضبط المتهم الذي أنكر التهمة ونفى علاقته بالإصابات التي لحقت بالمجني عليها.

من جهتها قالت طبيبة شرعية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي إن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها لا يمكن ان تكون مفتعلة من جانبها بل ارتكبها طرف آخر.