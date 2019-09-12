احتراق مستودع أغذية في الشارقة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

شب، أمس، حريق في مستودع للمواد الغذائية بمنطقة النخيل في الشارقة، وتمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان من إخماد الحريق، الذي أسفر عن احتراق محتويات المستودع.

وأفاد مدير إدارة المراكز، العميد محمد علي جميرا، بأن الحريق شب عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، ولم يسفر عن إصابات، مضيفاً أنه عند الانتهاء من عمليات السيطرة على النيران والتبريد، تم تسليم الموقع للجهات المختصة للتعرف إلى أسباب الحريق.

وثمن جهود رجال الإطفاء، وسرعة وصولهم لموقع الحريق والسيطرة عليه، للحد من وصول النيران إلى المباني المجاورة.

وناشد جميرا عدم التخزين العشوائي في المستودعات وتكديس البضائع بطريقة غير صحيحة، والالتزام باشترطات الوقاية والسلامة من مسببات الحريق.