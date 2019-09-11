6 أشهر حبساً لعامل شرع في قتل زميله بسبب «طعام الماشية»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل (آسيوي - 58 عاماً)، ستة أشهر والإبعاد، بعد إدانته بالشروع في قتل زميله عمداً بصدمه بالسيارة، ومحاولة دهسه مرة أخرى، ثم الاعتداء عليه بعصا خشبية، وكاد أن يقتله لولا تدخل زميل ثالث لهما، وذلك بسبب خلاف بين الاثنين على وضع طعام للماشية في وعاء متسخ.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء وجوده بمنزل رب عمله، وضع الأرز في قدر لكي يقدمه المتهم للأغنام كالعادة، فاستنكر المتهم وضع الطعام في وعاء متسخ، فدبت مشادة كلامية بينهما، وتبادلا السب، ثم خرج المتهم غاضباً وجلس في سيارة كفيله.

وتابع المجني عليه أنه بعدما انتهى من العمل، توجه إلى المستودع لإحضار صابون، فشاهده المتهم وصدمه بالسيارة متعمداً، فسقط أرضاً، وأصيب بكسر في ساعديه، ولم يتوقف الجاني حيث عاد بالسيارة إلى الخلف وحاول صدمه مرة أخرى، إلا أنه تمكن من الوقوف وهرب من المكان، فتناول المتهم عصا خشبية وحاول الاعتداء عليه، لكن تدخل الحاضرون وأمسكوه، واستدعوا الشرطة والإسعاف اللذين حضرا واتخذا الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن المتهم كان ينوي إزهاق روحه، إذ دأب على التصرف معه بعصبية وكان يهدده بالقتل بالسيارة، لأن طبخه لا يعجبه.

إلى ذلك، قال طباخ بالمنزل نفسه في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً بالمطبخ، حينما طلب المجني عليه من المتهم نقل القدر الذي يحتوي على مخلفات الطعام إلى المزرعة لإطعام الماشية، فطلب منه المتهم إعطاءه وعاءً نظيفاً، فدب خلاف بينهما وتبادلا السب، لافتاً إلى أنه حاول فض الشجار لكنه لم يتوقع ما حدث لاحقاً.

وأضاف أن المتهم غادر وركب سيارة كفيله، وحينما خرج المجني عليه من المطبخ سمع صوت ارتطام قوياً، فهرول إلى الخارج وشاهد زميله على الأرض، فيما عاد المتهم بالسيارة إلى الخلف محاولاً دهس المجني عليه، مشيراً إلى أنه وقف أمام السيارة لمنع المتهم، وطلب من المجني عليه الهرب، لكن المتهم لم يتوقف بل ترجل وحمل عصا محاولاً اللحاق بزميله لضربه، لكن حضر أصحاب المنزل وسيطروا عليه وأبلغوا الشرطة، مشيراً إلى أن المتهم كان يهدد المجني عليه دائماً بالقتل.

وأقرّ المتهم بأنه حاول قتل زميله متعمداً، من خلال دهسه بسيارة كفيله، وأثبت تقرير طبي إصابة المجني عليه بكسر في ساعديه.