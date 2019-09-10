عامل يدهس زميله مرتين بسبب سوء طبخه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عامل آسيوي، يبلغ من العمر 58 عاماً، ستة أشهر والإبعاد بعد إدانته بالشروع في قتل زميله عمداً بصدمه بالسيارة، ومحاولة دهسه مرة أخرى، ثم الاعتداء عليه بعصا خشبية، وكاد أن يقتله لولا تدخل زميل ثالث لهما، وذلك بسبب خلاف بين الاثنين على وضع طعام للماشية في وعاء متسخ، ولأن طبخه لا يعجبه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء وجوده في منزل رب عمله، وضع الأرز في قدر لكي يقدمها المتهم للأغنام كالعادة، فاستنكر المتهم وضع الطعام في وعاء متسخ، فدبت مشادة كلامية بينهما، وتبادلا سب والديهما، ثم خرج المتهم غاضباً وجلس في سيارة كفيله من طراز تويوتا لاندركروزر.

وتابع المجني عليه أنه بعدما انتهى من العمل توجه إلى المستودع لإحضار صابون فشاهده المتهم وصدمه بالسيارة متعمداً، فسقط المجني عليه أرضاً، وأصيب بكسر في ساعديه، ولم يتوقف الجاني حيث عاد بالسيارة إلى الخلف وحاول صدمه مرة أخرى، إلا أنه تمكن من الوقوف وهرب من المكان، فتناول المتهم عصا خشبية وحاول الاعتداء عليه لكن تدخل الحاضرون وأمسكوه واستدعوا الشرطة والإسعاف الذين حضروا واتخذوا الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن المتهم كان ينوي إزهاق روحه، إذ دأب على التصرف معه بعصبية وكان يهدده بالقتل بالسيارة لأن طبخه لا يعجبه.

إلى ذلك قال طباخ في المنزل نفسه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان موجوداً بالمطبخ، حين طلب المجني عليه من المتهم نقل القدر الذي يحتوي على مخلفات الطعام إلى المزرعة لإطعام الماشية، فطلب منه المتهم إعطائه وعاء نظيفاً، فدب خلاف بينهما وتبادلا السب، لافتاً إلى أنه حاول فض الشجار لكن لم يتوقع ما حدث لاحقاً.

وأضاف أن المتهم غادر وركب سيارة كفيله، وحين خرج المجني عليه من المطبخ سمع صوت ارتطام قوي، فهرول إلى الخارج وشاهد زميله على الأرض، فيما عاد الجاني بالسيارة إلى الخلف محاولاً دهس المجني عليه، ما دفع الشاهد إلى الوقوف أمام السيارة للتصدي له، وطلب من المجني عليه الهرب، لافتاً إلى أن المتهم لم يتوقف بل ترجل وحمل عصا محاولاً اللحاق بزميله لضربه، لكن حضر أصحاب المنزل وسيطروا عليه وأبلغوا الشرطة، مشيراً إلى أن المتهم كان يهدد المجني عليه دائماً بالقتل.

وأقر المتهم بأنه حاول قتل زميله متعمداً من خلال دهسه بسيارة كفيله، وأثبت تقرير طبي إصابة المجني عليه بكسر في ساعديه.

