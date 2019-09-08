«لص» يحاول الهرب عبر فتحة التكييف من مركز الشرطة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بسجن سارق آسيوي، أربعة أشهر، وإبعاده عن الدولة بعد تمضية فترة العقوبة، وإلزامه سداد المصروفات، إثر اتهامه بسرقة هواتف متحركة وأموال من محلين تجاريين في رأس الخيمة، والهرب من فتحات التكييف ومراوح شفط الهواء، ووصفت المحكمة المتهم بمصدر الشر وبالعنيف، بسبب محاولته الهرب عبر فتحة التكييف الموجودة في غرفة التوقيف بمركز الشرطة.

واتهمت النيابة العامة المتهم بتنفيذ سرقتين منفصلتين في رأس الخيمة، حيث سرق في القضية الأولى ستة هواتف محمولة و300 درهم من محل لبيع الهواتف في منطقة الجزيرة الحمراء، وهرب من فتحة شفط الهواء في المحل.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بسرقة الهواتف المحمولة و300 درهم، عبر الدخول من باب المحل، مؤكداً أنه لم يهرب من فتحة شفط الهواء، لأن باب المحل كان مفتوحاً، إلا أنه سرعان ما غير أقواله بعد توجيه المحكمة أسئلة له عبر المترجم المعتمد، للتأكد من صحة أقواله في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم بعد توقيفه في مركز الشرطة، حاول الهرب من فتحة التكييف، وقضت بسجنه شهرين، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه سداد المصروفات.

وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة مبلغ 1000 درهم من صندوق حسابات تابع لشركة تجارية في منطقة الجزيرة الحمراء، من خلال مغافلة الموظفة على الكاشير، وسرقة المبلغ والهرب من النافذة وإتلافها، حيث أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، رغم اعترافه بالتهمة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، وقضت المحكمة بسجنه شهرين، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه سداد المصروفات في القضية.