«تصادم بحري» يحيل «خليجياً» إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية خليجي متهم بالسب والاعتداء على آخر عربي، وذلك بعد أن رفض إعطاءه مبلغاً مالياً بعد إتلافه دراجته المائية نتيجة حادث وقع بينهما داخل البحر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما كان المجني عليه على شاطئ منطقة الممزر في الشارقة على ظهر دراجته، وأثناء وجوده داخل البحر حصل معه حادث، إذ صدم دراجة المتهم، ما أدى إلى تلفها، وبعدها طالبه بمبلغ 15 ألف درهم، رفض المجني عليه إعطاءه المبلغ، ما جعل المتهم يسبه بكلمات غير لائقة، حيث تحولت المشادات الكلامية إلى تدافع بالأيدي، وتدخل المارة والموجودين لمنع الشجار، وعليه أبلغ المجني عليه الشرطة بالواقعة، التي بدورها ضبطت المتهم وأحالته إلى القضاء.

واستمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم المتهم، حيث أكدوا أنهم كانوا على الشاطئ وقت وقوع الحادث، وشاهدوا المتهم يطالب المجني عليه بمبلغ 15 ألف درهم ثمن الدراجة التي أتلفت نتيجة الحادث الذي وقع بين دراجته ودراجة المجني عليه ولم يسبّه، لكنهم سمعوا المتهم يقول للمجني عليه إنه سيقاضيه.

وبمواجهة المجني عليه أصرّ على اتهامه بأنه قام بسبّه ودفعه بيده، وأجلت المحكمة القضية للحكم فيها إلى جلسة 19 من سبتمبر الجاري.