تضرّر 100 سيارة في حريق مركب

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نشب حريق في مركب خشبي مخصص للنقل البحري كان موجوداً في ميناء الشارقة، مساء أول من أمس، وأسفر الحادث عن احتراق وتلف أكثر من 100 سيارة متنوعة.

وتمكنت فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة من إخماد حريق المركب دون تسجيل أية إصابات أو خسائر في الأرواح. وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق في مركب محمل بعدد من المركبات، ومتوقف في ميناء الشارقة، وعلى الفور تحركت ‏فرق الإطفاء من مركز دفاع مدني الميناء والإدارة وسمنان، وتوجهت إلى مكان الميناء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ثم باشرت عمليات التبريد حتى لا يعود الحريق مجدداً، وتم إحالة ملف الحريق إلى الشرطة لتحديد أسبابه.