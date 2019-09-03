«الاستئناف» تمنح متعاطياً فرصة أخيرة للعلاج

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية شاب خليجي، محبوس بتهمة حيازة الحشيش، وتعاطي مواد مخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 10 سبتمبر الجاري.

وخلال الجلسة، اعترف المتهم بحيازته مادة الحشيش، وتعاطيه مخدر الميثامفيتامين، وأنكر تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وطالب بتعديل حكم الحبس إلى الغرامة أو المراقبة الإلكترونية، نظراً لكونه متزوجاً ولديه أطفال صغار.

وأشار المتهم إلى أنه كان يواظب على مواعيد الفحص الدوري للمخدرات، إلا أن رفقاء السوء هم من أوقعوه في التعاطي مرة أخرى، مشدداً على عزمه على التوبة والالتفات لرعاية أسرته، وطالب هيئة المحكمة باستخدام أقصى درجات الرأفة معه، لمساعدته على بدء حياة جديدة.

وقررت هيئة المحكمة منح المتهم فرصة أخيرة للعلاج، نظراً لأنها السابقة الثانية له، وأنذرته بأنه لديه سابقة، وهذه المرة هي الثانية التي يحاكم فيها، وقررت إخلاء سبيله بضمان جواز سفره أو جواز سفر من يضمنه لحين الحكم في الاستئناف.