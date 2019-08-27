محاكمة زائر أوروبي متهم باحتجاز شخص وتعذيبه

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً أوروبياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة احتجازه مع آخرين هاربين، رجلاً من الجنسية ذاتها، بعد استدراجه إلى غرفة فندقية، واعتدوا عليه بالضرب والتعذيب بالحرق بمياه ساخنة، فضلاً عن هتك عرضه بالإكراه بطرق مختلفة، وذلك على خلفية خلافات تجارية بين المجني عليه وأحد المتهمين، في بلادهم فلجأ إلى تصفية الحسابات في دبي. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن هناك تعاملاً تجارياً سابقاً بينه وبين المتهم المدبر للواقعة، إذ سبق واقترض منه مبلغ 30 ألف دولار، وتأخر في سدادها.

وأضاف أنه أثناء وجوده في دبي ورده اتصال هاتفي من المتهم، يطلب منه الحضور إلى أحد الفنادق في منطقة المارينا، لتسليمه مبلغ 4000 دولار، مقابل هواتف متحركة سبق أن أرسلها إليه في بلاده، والتقاه في بهو الفندق، وبرفقة المتهم شخص آخر، طلب منه مرافقته إلى غرفة في فندق آخر في المنطقة ذاتها لقضاء وقت معاً، وبمجرد وصوله إلى هناك ودخوله من الباب فوجئ بثلاثة أشخاص، بينهم الاثنان اللذان التقاهما، ينهالون عليه لكماً حتى سقط على الأرض مغمى عليه.

وأضاف المجني عليه أنه أفاق ووجد نفسه مجرداً من ملابسه، ومقيداً وعلى فمه شريط لاصق، وكان يواجهه المتهم المدبر للعملية، وثلاثة آخرون، وقاموا بوخزه في مناطق متفرقة من جسده بسكين، ثم رشوه بماء مغلي، واعتدوا عليه بالضرب، ثم هتكوا عرضه بالإكراه، واحتجزوه لمدة أربعة أيام.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بتعرض شخص للاعتداء في منطقة مارينا، وبالانتقال إلى هناك شاهد آثار حروق وكدمات، وأفاد المجني عليه بأن المتهم المقبوض عليه استدرجه لمصلحة شخص آخر، بينهما خلافات في بلاده، لافتاً إلى أن المتهمين باغتوه بالضرب، واحتجزوه أربعة أيام، وتم القبض على الشخص الذي استدرج المجني عليه، وتعرف إليه الأخير في طابور التشخيص.