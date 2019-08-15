احتراق كرفانات لسكن العمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شبّ حريق، أمس، في عدد كبير من الكرفانات المخصصة لسكن العمال بالمنطقة الصناعية الثالثة في الشارقة، وانتقلت فرق «الدفاع المدني» في الشارقة إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأكدت إدارة الدفاع المدني في الشارقة أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني الساعة 2:28 بعد ظهر أمس، بوقوع حادث حريق في عدد من كرفانات سكن عمال بالصناعية الثالثة في الحليو، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتنفيذ عمليات التبريد اللازمة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدد الكرفات كبير إلا أن رجال «الدفاع المدني» نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي، دون وقوع أي إصابات، وجارٍ التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة سبب الحريق وتقدير حجم الخسائر.