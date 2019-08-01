إصابة 5 أطفال و3 نساء في حريق شقة

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

اندلع حريق داخل شقة في بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، بمنطقة النعيمية في عجمان، أسفر عن ثماني حالات اختناق بسيطة جراء الدخان، (ثلاث نساء وخمسة أطفال)، وتمكن «دفاع مدني عجمان» من إخماد الحريق، وتم علاج المصابين في مكان الحادث من قبل الإسعاف الوطني.

وقال مدير عام «الدفاع المدني» في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق، وتولت على الفور مكافحة الحريق داخل الشقة، والعمل على عدم امتداد ألسنة اللهب إلى بقية شقق البناية، مشيراً إلى أن الفرقة قامت بإخلاء البناية من السكان للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد الشامسي بجهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف بشكل كامل، مشيراً إلى أنه تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة، التي بدورها تعاين موقع الحريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.

وناشد الشامسي أصحاب الشقق السكنية بضرورة الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المنزلية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار حوادث الحريق.

• «الإسعاف الوطني» قدّم العلاج للمصابين في مكان الحادث.