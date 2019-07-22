«الزراعة والسلامة الغذائية» تغلق منشأة «كافتريا كركيات» في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية " كافتريا كركيات" في منطقة المعترض بمدينة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1145625، بموجب القانون رقم "7" لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة ونظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بأبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وحفاظاً على صحة المستهلك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس ثامر راشد القاسمي أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقاً وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن القرار سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه 3 مخالفات للمنشأة في يناير ويونيو ويوليو من العام الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في وجود حشرات في مناطق تحضير الغذاء، وتكرار مخالفة بند مكافحة الحشرات 3 مرات خلال العام، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأشار القاسمي إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.