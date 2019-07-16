ممرض خاص يهتك عرض خادمة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، ممرضاً "35 عاماً"، يحمل جنسية دولة آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض خادمة بالإكراه، تعمل معه في فيلا يرعى والد صاحبها صحياً.

وتفيد أوراق القضية بأنه قبل ثلاثة أيام من حلول رمضان الماضي، استغل المتهم خلو الفيلا إلا من الخادمة التي كانت مستلقية تحت الدرج لتأخذ قسطاً من الراحة بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية، وراح يراودها عن نفسها، فامتنعت بشدة، وأخبرته بأنها متزوجةٌ، وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه أمسك بيدها بقوة، عجزت معها عن الإفلات منه، ثم قبّلها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها خافت أن تخبر رب البيت أو زوجته، خشية أن ينهيا خدماتها، إذ إنه لم يمر على بدء عملها في الفيلا سوى شهرين فقط، وما أكد خوفها أن المتهم تسبب في إنهاء خدمات خادمتين قبلها من المكان نفسه، مشيرةً إلى أن المتهم عرض عليها ممارسة الجنس عدة مرات بعد هذه الواقعة إلا أنها كانت تتجاهله.

وأضافت أن المتهم استغل وجودها داخل مجلس الفيلا بمفردها، بعد أسبوع من انقضاء شهر رمضان، فدخل عليها، وعرض عليها ممارسة الجنس معه، لكنها أبت، فأمسك بها بقوة، وراح يقبلها ويتحرش بها، ولم تتمكن من الإفلات منه، على الرغم من بكائها، إلا عندما همست له بقولها "صوت ماما"، فخاف وخرج من المجلس.

وذكرت أن المتهم عاود بعد أيام تحرشه بها، موضحةً أنها فوجئت به يناديها قبيل صلاة الفجر، في أحد الأيام، فاستجابت لندائه، ظناً منها أنه يريد شيئاً لوالد رب البيت، إلا أنه راودها مرة أخرى عن نفسها، وأحكم قبضته عليها، وظل يتحرش بها، ولم يردعه سوى خوفه من حضور أحد من أصحاب الفيلا، مشيرة إلى أنها شكت إلى زوجة صاحب الفيلا في الصباح ما وقع لها من المتهم، فأبلغت الأخيرة زوجها، وبدوره أبلغ الشرطة.