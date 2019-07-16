محاكمة آسيويين بتهمة حيازة مخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قرّرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، تأجيل محاكمة متهمين آسيويين، بحيازة مواد مخدرة، إلى جلسة يوم الثلاثاء 20 من أغسطس المقبل لندب محامٍ للدفاع عن المتهمين.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أنكرا حيازة المواد محل الاتهام، مؤكدين أنهما لم يعرفا طبيعة ما يحملانه، موضحين أنهما التقيا بشخص آخر (آسيوي) في إحدى مناطق أبوظبي وعرض عليهما توصيل المواد محل الجريمة.

وسألت المحكمة عن قيمة توصيل المواد المخدرة محل الاتهام، فقال المتهم الأول إن الشخص الثالث وعده بمبلغ 20 ألفاً من عملة بلده مقابل توصيل الشحنة، فيما أفاد المتهم الثاني بأن والده يحتاج إلى إجراء عملية جراحية تتكلف مبلغ 70 ألف درهم وأن الشخص الذي طلب منهما توصيل المواد المخدرة وعده بتوفير مبلغ العلاج لوالده.