100 ألف درهم غرامة لتاجر يبيع مشغولات ذهبية مقلّدة

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية تاجر باع مشغولات ذهبية تحمل اسماً مقلداً لعلامات تجارية عالمية، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 10 سبتمبر المقبل، لمرافعة دفاع المتهم، وكانت محكمة أول درجة، قضت بتغريم المتهم 100 ألف درهم، مع مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم، تهم بيع وحيازة وعرض منتجات ذهبية لعلامات تجارية مقلدة، وقيامه بوضع علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير على منتجاته، وترويج سلع مغشوشة من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة المستهلك.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه يعمل في بيع المصوغات والمشغولات الذهبية منذ سنوات، ولا يعلم بوجود مخالفة لتقليد أشكال ماركات عالمية، وأنها المرة الأولى التي يوجه له مثل هذا الاتهام.

وأفاد بأن المحكمة لم تنظر له بعين الرأفة والرحمة في ظروفه التي يعانيها، وقضت بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم ومصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة التي تشكل له خسارة كبيرة.