طالب خليجي يعتدي على شرطي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي طالباً خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي على شرطي، بتسديد لكمتين إلى وجه المجني عليه، والانهيال عليه بالسباب أثناء ضبطه وإدخاله في دورية الشرطة.

وتفيد أوراق القضية بأن المجني عليه انتقل في دورية إلى منطقة رأس الخور - الصناعية الأولى، بناء على بلاغ ورد للعمليات حول تهجم شخص على مقر شركة تعمل في مجال التجارة العامة، وهدد عدداً من موظفيها بسلاح أبيض حال امتنعوا عن إعطائه مبالغ مالية، إلا أنه هرب من المكان عندما تجمع باقي الموظفين.

وبحث المجني عليه عن المتهم في المنطقة حتى عثر عليه، وعندما استوقفه وطلب منه الصعود في الدورية، رفض المتهم، وقاوم المجني عليه بشدة، ووجه له لكمتين، ما أدى إلى إصابته.

وقد تمكن المجني عليه من السيطرة على المتهم، وإدخاله الدورية بمساعدة الدعم الذي طلبه من العمليات.