خليجي يكسر يد فتاة ويمزق ملابسها لوقوف سيارتها بشكل خاطئ

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت النيابة العامة في دبي، إلى خليجي 43 عاماً، تهمة التعدي على فتاة، ما تسبب في كسر يدها، وتمزيق ملابسها، وسبها بألفاظ مشينة.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليها، أرادت صفّ سيارتها في مواقف مركز مردف سيتي سنتر، لكن تبين أنها تسير في الاتجاه العكسي، وأثناء محاولتها الرجوع إلى الخلف لتصحيح مسارها، فوجئت بشخص (المتهم) يقف أمامها بسيارته، ويستخدم آلة التنبيه بشكل مستمر، ما أثار قلقها.

وفتحت المجني عليها نافذة سيارتها، وحاولت الإشارة للمتهم بأن يتمهل حتى تعود إلى الخلف، إلا أنه انهال عليها بالسبب بألفاظ مشينة، ثم نزل من سيارته، وفتح باب سيارتها، ودفعها خارجها، ثم قاد هو سيارة المجني عليها، وصفّها في أحد المواقف.

وعندما حاولت المجني عليها تصوير رقم سيارة المتهم، خشيةً منها أن يضرب بها سيارتها، طرح المتهم المجني عليها أرضاً فسقطت على يدها، ما تسبب في كسرها، ثم سدد إليها عدة لكمات بقبضته، وشدها من ملابسها حتى تمزقت.

وترك المتهم المجني عليها في حالة خوف وبكاء، ولاذ بالفرار بعد أن حاول ثلاثة أشخاص مواطنين، كانوا متواجدين في مكان الواقعة، منعه من التعدي على الفتاة.

وأفادت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة بأن الكسر الذي أحدثه المتهم في يدها تسبب لها في إنهاء خدماتها من عملها.

