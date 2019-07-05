الحبس والإبعاد لـ 5 لصوص سرقوا 5900 درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة الجنايات في الشارقة على خمسة متهمين آسيويين بالحبس ستة أشهر لكل منهم وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بسرقة مبلغ 5900 درهم من محل في الشارقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغاً يفيد بوجود سرقة في أحد المحال، وعليه تحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة، وتم رفع البصمات وتحديد هوية المتهمين بعد مراجعة الكاميرات، وضبطهم، واعترف المتهمون خلال التحقيقات الأولية في محضر الشرطة بأنهم قاموا بإتلاف باب المحل والدخول إليه ليلاً، وسرقة مبلغ 5900 درهم من داخله، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ اللازم بحقهم.

وكانت المحكمة واجهت المتهمين بما نُسب إليهم من تهم، فاعترف بعضهم بها وأنكرها البعض الآخر، وقال المتهم الثالث إنه لم يدخل إلى المحل وكان ينتظر أصدقاءه خارج المحل، فيما أقر الأول بدخول المحل وسرقة المبلغ وتقاسمه مع بقية المتهمين.

وكان الشاكي حضر إلى المحكمة وأدلى بأقواله، وأكد عدم معرفته بالمتهمين، ولا يطالبهم بشيء، وتنازل عن حقه الشخصي، وطلب بمعاقبتهم وفق أحكام القانون.