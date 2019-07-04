احتراق فيلا في رأس الخيمة وإخلاء 66 شخصاً من مساكن مجاورة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شب حريق في إحدى الفلل السكنية في رأس الخيمة، أول من أمس، أدى إلى احتراقها بالكامل، وتولى رجال الدفاع المدني إخلاء 66 شخصاً من مجمعين سكنيين حرصاً على سلامتهم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الثانية بعد ظهر أول من أمس، من شخص يفيد باحتراق فيلا سكنية في منطقة البريرات بمدينة رأس الخيمة تقع ضمن مجمع سكني.

وأوضح أنه تم إرسال فرق الإطفاء وسيارات الاسعاف الوطني إلى مكان البلاغ وتبين احتراق فيلا مكونة من خمس غرف وثلاثة حمامات ومطبخ، كما تسببت النيران في احتراق ممتلكات السكان الشخصية وهي: أربعة جوازات سفر ومبالغ مالية.

وأضاف أنه تم إخلاء المجمع السكني المجاور للفيلا السكنية من سكانه المتواجدين والبالغ عددهم 66 شخصاً، كخطوة احترازية حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى أنه تم تجميعهم في مكان آمن قبل أن تباشر فرق الإطفاء التعامل مع الحريق وإخماده والسيطرة عليه، ومنع تطوره وامتداده إلى بقية الفلل المجاورة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع خسائر مادية دون أي إصابات بشرية، كما تم تسليم ملف الحريق إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.