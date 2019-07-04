كابلات كهربائية تقود عاملين إلى المحكمة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة قضية عاملين آسيويين متهمين بسرقة أسلاك كابلات كهربائية من داخل الشركة التي يعملان فيها.

وكان المتهمان اللذان يعملان في شركة خاصة اتفقا على سرقة أسلاك كهربائية متواجدة في المخزن وهي «سكراب»، حيث يعمل المتهم الأول سائقاً، بينما تولى الثاني تحميل الأسلاك في الشاحنة.

ونقل المتهم الأول الأسلاك إلى مخزن آخر تابع للشركة ويقع في المنطقة ذاتها بشكل روتيني كعادته كل يوم، وركب المتهم الثاني معه بعد أن حمل الأسلاك وباعها إلى شخص ثالث دون علم الشركة.

وأجرى موظفو الحسابات بالشركة مراجعة داخلية الـ«سكراب» المتواجد بالمخزن واكتشفوا فقدان كمية من الاسلاك، وبعد مراجعة الشحنات التي تنقل من وإلى الشركة اتضح أن الشحنة التي حملها المتهم الأول لم يتم إيداعها المخزن، وأجري تحقيق معه واعترف ببيع الأسلاك بمساعدة المتهم الثاني، وفتم فتح بلاغ جنائي ضدهما وأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة السرقة.