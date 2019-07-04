«يا غبي».. تُحيل عربياً إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنح في الشارقة قضية عربي متهم بسب زميله في العمل بعبارات مهينة وغير لائقة، إذ وصفه بـ«الغبي ولا يفهم بالعمل».

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من مايو الماضي عندما استلم الشاكي مكالمة هاتفية من المتهم بشكل اعتيادي، وخلال محادثته وجه له عبارات مسيئة لكرامته وكيانه من ضمنها «أنت غبي، وما بتفهم بالشغل، وضعيف بوظيفتك»، ما أثار حفيظة الشاكي، وجعله يقدم بلاغاً بحق المتهم لأخذ حقه بالقانون. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي الذي أكد أنه تلقى مكالمة من المتهم الذي يعمل معه بالشركة نفسها، وخلال مناقشته بخصوص العمل، قام بسبه ووصفه بأنه غبي، ما جعله يقدم بلاغاً في مركز الشرطة، لافتاً إلى أنه لم يستفزه أو يخطئ بحقه.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من تهم وبأقوال الشاكي، فأنكرها، وقال إنه لم يسبه، مطالباً بأجل لتعيين محامٍ وتصوير ملف القضية، ومحاولة الصلح مع الشاكي والوصول لحل يرضيه.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 23 يوليو الجاري.