اتهام أب بضرب موظف في مستشفى لرفضه علاج طفلته

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

باشرت محكمة استئناف الفجيرة نظر قضية عربي متهم بالاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله في قسم طوارئ بمستشفى، بعد أن رفض استكمال إجراءات علاج طفلته المصابة في أذنها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قبل أشهر عدة حين توجه المتهم إلى أحد المراكز الطبية الخاصة وهو يحمل طفلته الصغيرة المصابة في أذنها، وطلب من موظف الاستقبال تحويلها إلى قسم الطوارئ في أسرع وقت، إلا أن الموظف طالبه بإبراز الهوية وبطاقة التأمين وأخبره المتهم بأنه جاء مسرعاً بعد إصابة طفلته ولم يستطع إحضارهما. وطلب من الموظف إدخالها لحين إحضار الأوراق المطلوبة، لكن الموظف رفض استقبال الطفلة المريضة وحدثت مشادة، واتصل الموظف بالشرطة وادعى أن المتهم اعتدى عليه بالضرب، وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم واستأنفت النيابة العامة القضية.