«أنتِ ما تستحين على وجهك» تقود فتاة إلى المحكمة بتهمة السبّ

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة في اتهام فتاة خليجية بسبّ فتاة من جنسيتها، بعبارة «أنتِ ما تستحين على وجهك»، إثر صدم المجني عليها مركبة المتهمة بمواقف السوق الكويتي في مدينة رأس الخيمة، وأنكرت المتهمة أمام المحكمة ما أسند إليها.

واستمعت المحكمة إلى شهادة فتاة كانت برفقة المجني عليها عند وقوع الحادث، وقد أكدت الشاهدة أن المتهمة فتحت نافذة مركبتها الجانبية، بعد صدمها، وشتمت المجني عليها بعبارة «أنتِ ما تستحين على وجهك»، مضيفة أن المجني عليها طلبت منها الهدوء، إلا أنها أغلقت نافذتها وغادرت المكان دون انتظار حضور الجهات المختصة لتخطيط الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وحاول قاضي الجلسة عقد الصلح بين الطرفين، إلا أن المجني عليها رفضت ذلك.

وكانت المجني عليها قد أبلغت الجهات المختصة بارتكابها حادثاً بسيطاً مع مركبة أخرى، لإخلاء مسؤوليتها القانونية. كما رفعت شكوى ضد المتهمة لدى الجهات المختصة تتهمها فيها بسبّها، وعدم التوقف بعد وقوع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.