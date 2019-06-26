الحبس والأبعاد لأفريقية استعملت جواز سفر مزور‎

المصدر: عمرو بيومي - ابوظبي

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، بحبس أفريقية أربعة شهور وابعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد استعمالها لجواز سفر باسم سيدة أخرى، وبقائها في الدولة بصورة غير مشروعة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة تهمة استعمالها لجواز سفر باسم سيدة أخرى، حيث قدمته لأحد فنادق الدولة حينما طلب منها العاملون في الفندق اثباتاً لشخصيتها، وأنها دخلت الدولة وفقا لتأشيرة زيارة، لكنها خالفتها وبقت في الدولة على الرغم من انتهاء مدة هذه التأشيرة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمة في جلساتها، اعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها مؤكدة على أنها كانت بصدد تعديل وضعها إلا أنه تم القبض عليها، وطالبت هيئة المحكمة باستعمال الرأفة والرحمة والسماح لها بالعودة إلى بلدها، فيما قضت المحكمة بحبس المتهة ثلاثة أشهر وأبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة استخدام جواز سفر الغير، وحبسها شهراً عن تهمة الاقامة في الدولة بصورة غير مشروعة.