3 حرائق في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، على حريقين اندلعا في منطقتين مختلفتين أول من أمس، ولم يسفرا عن أية أضرار بشرية، وأدى تسريب أسطوانة غاز إلى حريق ثالث في كافتيريا بمنطقة النعيمية وانفجار الأسطوانة ما أدى إلى أضرار مادية.

وأفاد نائب مدير إدارة المراكز في دفاع مدني عجمان، المقدم رائد عبيد الزعابي، بأن منصة الدفاع المدني في شرطة عجمان تلقت أول من أمس، بلاغين عن حريقين، الأول حريق اندلع في شقة بمنطقة النعيمية، وتم السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، أمّا الحريق الثاني فقد وقع في مصنع تغليف مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة، وتمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عنه احتراق المخلفات حول المصنع، وكان البلاغ الثالث عبارة انفجار أسطوانة غاز من خلال التسريب، ما أدى إلى أضرار في المبنى وسيارتين واقفتين أمامه من دون وقوع إصابات.