يقاضي زوجته بشيك قيمته نصف مليون درهم .. والأخيرة: وقعت على بياض

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلساتها التي عقدت صباح اليوم، محاكمة سيدة خليجية متهمة بإصدار شيك دون رصيد لصالح زوجها، بمبلغ 569 ألف درهم، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 19 من أغسطس المقبل لإعلان الشاكي "الزوج" بالحضور.

وخلال الجلسة أوضحت المتهمة في ردها على سؤال هيئة المحكمة، عن سبب تحرير الشيك، أن القضية كيدية، لرغبة زوجها في الانتقام منها بسبب خلافات بينهما، مشيرة إلى أنها كانت قد سلمت زوجها شيك على بياض، غير مدون به اسم المستفيد، لاستخدامه كضمان بنكي، وأنه وعدها بتمزيقه بعد انقضاء هذا الهدف، إلا أنه احتفظ به دون علمها، وعقب تعدد الخلافات بينهما وقيامه بتهديدها بالقتل، باستخدام آلة حادة "سكيناً"، قام باستخدام الشيك القديم ضدها وحرر اسمه عليه، وقدمه للنيابة بهدف الانتقام منها.

وأجابت المتهمة على سؤال لقاضي محكمة الاستئناف إن كان لديها شهود من الأسرة أو الأقارب على تسليمها للشيك لزوجها كضمان بنكي، بالنفي موضحة انها سلمته له في منزل الزوجية بهدف اتمام اجراءات ضمانات فقط، ولم تسأله عن الشيك مرة أخرى لثقتها به، مؤكدة على أن لديها شهود على الخلافات الزوجية بينهما وتهديده لها بسكينا.