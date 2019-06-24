تشرع في قتل خطيب صديقتها في الشارع لرفضه مرافقتها

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امراة إفريقية طعنت رجلاً من نفس جنسيتها في صدره بسكين شارعة في قتله، بسبب رفضه ذهابها مع خطيبته إلى ملهى ليلي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان متواجداً في منطقة فريج المرر منتظراً خطيبته التي حضرت برفقة المتهمة، فطلب منها عدم التوجه إلى ناد ليلي، إلا أن الأخيرة همست لها حتى تخدعه ويذهبان سوياً إلى الملهى فسمعها وطلب منها ترك خطيبته، إلا أنه فوجئ بها تهاجمه بالسب بألفاظ بذيئة، ثم تطعنه في صدره من جهة اليسار، وسألها "مالذي حصل" ثم فقد الوعي.

وذكرت خطيبة المجني عليها إنه قدم إلى مقر سكنها واتصل بها للنزول إليه، فخرجت برفقة المتهمة، وحين شاهدها معها طلب منها عدم مرافقتها، فسبته زميلتها وحدثت مشادة كلامية بينهما فيما كانت تقف، ثم غادرت المتهمة قليلاً وعادت بسكين طعنته به في صدره.