حريقين وانفجار اسطوانة غاز في عجمان دون إصابات

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، من السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتين مختلفتين في مدينة عجمان، عصر أمس، ولم يسفر الحريقان عن أية أضرار بشرية، فيما أدى تسريب أسطوانة غاز إلى الحادث الثالث الذي وقع في كافتيريا بمنطقة النعيمية بانفجار وأضرار مادية.

وأوضح نائب مدير إدارة المراكز المقدم رائد عبيد الزعابي ان منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت عصر أمس بلاغين عن حريقين في مناطق مختلف في إمارة عجمان، الأول كان حادث حريق اندلع في إحدى الشقق الواقعة بمنطقة النعيمية، حيث تم السيطرة على النيران قبل انتقالها إلى الشقق المجاورة، أما الحريق ثاني وقع في إحدى مصانع التغليف للمواد الغذائية بمنطقة الصناعية الجديدة، وتمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عنه احتراق المخلفات حول المصنع. وكان البلاغ الثالث عبارة انفجار اسطوانة غاز من خلال التسريب ادت إلى أضرار في المبنى وسيارتين واقفتين امامه دون وقوع إصابات تذكر.

وأشاد نائب مدير إدارة المراكز بجهود عناصر شرطة عجمان ودوريات أمان والتي ساعدت كثيرا في إخماد الحريقين من خلال إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الحريقين وحادث انفجار اسطوانه الغاز ومنع وصول الأشخاص إلى أماكن الحوادث حفاظاً على أرواحهم.

ومن جانبه قال الضابط المناوب الملازم سالم علي المزروعي ان الحريق الأول تمت السيطرة عليه، وتم إخلاء جميع الشقق في المبنى من ساكنيها كي لا يلحق بهم أي ضرر، بينما شارك في إخماد النيران كل من مركز الدفاع المدني الإدارة والصناعية، مضيفاً بضرورة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وخاصة في فصل الصيف الحار الذي يؤثر جداً على سلامة الأجهزة وارتفاع حرارتها.