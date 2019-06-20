عملية جراحية تكشف وجود مخدرات في جسم شاب

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

تعرض شاب لإصابة بليغة ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وتبين وجود نسبة مواد مخدرة كبيرة في جسده، وتولت محكمة الفجيرة مباشرة القضية، بعدما وجهت النيابة للشاب تهمة تعاطي مواد مخدرة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته.

وحين واجهت الهيئة القضائية الشاب بالتهمة أنكرها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه كان في شجار مع أشخاص نتج عنه إصابته بجروح بليغة عبارة عن شق في الصدر احتاج إلى تدخل جراحي، وحين استفاق من العملية الجراحية لم يتم استدعاؤه من أي جهة ولم يقم بالفحص الخاص بكشف المواد المخدرة إلا أنه وجد نفسه متهماً في قضية تعاطي المخدرات.

وسأله القاضي ما إذا كانت لدى المتهم وصفة طبية تصرح له بأخذ هذه المواد المخدرة، أجاب بأنه لم يتعاط منذ آخر مرة تم سجنه فيها بهذه التهمة وأصر على كل أقواله بأنه لم يتعاط أية مواد مخدرة، وأنه أقلع عن الإدمان، وتمكن من تخليص نفسه من هذا السم.

وواجه القاضي المتهم بتقرير يثبت فيه نسبة المواد المخدرة في جسده، إلا ان المتهم ظل متمسكاً بأقواله، فقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في وقت لاحق.