رجل يقتحم منزل امرأة لإصراره على الزواج بها

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عريف شرطة، اعتدى على زميليه أثناء القبض عليه، بسبب اقتحامه منزل امرأة في دبي، لإصراره على الزواج بها، رغم عدم إرادتها.

وقال أحد المجني عليهما إنه كان على رأس عمله، وتلقى بلاغاً عن واقعة اقتحام منزل امرأة، فانتقل إلى الموقع، وشاهد المتهم جالساً بين أفراد الشرطة الذين سبقوه، وكان يتحدث مع الضابط المناوب حول رغبته في الزواج بالمرأة.

وبناءً على طلب الضابط، توجه المجني عليه لاصطحاب المتهم، إلا أن الأخير رفض مرافقته، فأمسك بيده محاولاً تكبيله بالأصفاد، إلا أن المتهم اعتدى عليه بكوع يده الأخرى في صدره، ثم ضربه بالأصفاد، فاضطر المجني عليه إلى الاستعانة بزملائه لوضعه داخل الدورية.

إلى ذلك، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظفين عربيين، شرعا في سرقة ثلاث علب عصائر، وثلاث قطع شيكولاتة، وست علب تونة، إضافة إلى حذاء، بالإكراه، من متجر في دبي، واعتديا على حارس الأمن، وضرباه على وجهه، ثم حاولا الفرار، لكن تمكن أفراد الجمهور من الإمساك بهما، وتسليمها إلى الشرطة، وتبيّن من خلال فحصهما أنهما تعاطيا المشروبات الكحولية.

• مخموران يقتحمان متجراً لسرقة شيكولاتة وعلب تونة.