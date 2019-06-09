يقاوم شرطة دبي بعنف بسبب "الحب"

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عريف شرطة اعتدى على زميليه أثناء القبض عليه بسبب اقتحامه منزل امرأة في دبي لإصراره على الزواج بها لحبه الشديد لها.

وقال أحد المجني عليهما إنه كان على رأس عمله، وتلقى بلاغاً عن واقعة اقتحام منزل امرأة فانتقل إلى الموقع، وشاهد المتهم جالساً بين أفراد الشرطة الذين سبقوه إلى هناك، وكان يتحدث مع الضابط المناوب حول رغبته في الزواج من المرأة، الذي أمر بعد ذلك بضبط المتهم إلا أن الأخير رفض مرافقته، فأمسك بيده محاولاً تكبيله بالأصفاد إلا أن المتهم قاومه واعتدى عليه بكوع يده الأخرى في صدره، ثم ضربه بالأصفاد، فاضطر المجني عليه للاستعانة بزملائه للسيطرة على المتهم الغاضب، ووضعه داخل الدورية.

