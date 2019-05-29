رجل يضرب زوجته لغياب ابنه عن المدرسة

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

نظرت محكمة الجزاء في الفجيرة قضية خليجي متهم بالاعتداء على زوجته وابنهما بالضرب بسبب تغيب ابنها عن المدرسة لمدة أسبوع بشكل متواصل.

وتعود تفاصيل القضية حين قدمت المجني عليها وابنها (15سنة) طالب بالمرحلة الثانوية، تقارير طبية تثبت تعرضهما للاعتداء بالضرب مسبباً لهما إصابات متوسطة في انحاء متفرقة من جسدهما.

بدورة قال المتهم للهيئة القضائية، إنه «أثناء وجودي في عملي وردني اتصال من مدرسة ابني ابلغوني بأنه تغيب لمدة أسبوع كامل دون أن يقدم أي عذر طبي أو التواصل مع المدرسة لإبداء سبب الغيابات المتكررة، ما أثار غضبي وجعلني أفقد السيطرة على أعصابي نظراً لأني كنت أعتقد أن ابني طوال الفترة الماضية منتظماً في دراسته خصوصاً أنه في المرحلة الثانوية التي تتطلب حضوراً يومياً».

وأعترف بضربهما بقصد التأديب وليس بغرض العنف، بعدما شعر بالإحراج من إدارة المدرسة التي فاجئته بخبر غياب ابنه.