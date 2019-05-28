السيطرة على حريق شب بصهريج محمل بالديزل على شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريقين شبا مساء أمس في توقيت متزامن الأول بمبنى تحت الإنشاء في منطقة الورسان، والآخر في صهريج محمل بالديزل على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من القرية العالمية في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي.

وقال متحدث في الدفاع المدني إن البلاغ الأول ورد في الساعة 11.1 دقيقة مساء، عن حريق متوسط شب في منطقة الورسان، وانتقلت فرق من مركزي الراشدية والكرامة وتمت السيطرة على الحادث وتجري حاليا عمليات التبريد.

وأضاف أن البلاغ الثاني ورد في الساعة 11.35 مساء أمس عن حريق في صهريج محمل بالديزل على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من القرية العالمية في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي، وانتقلت فرق من مركز دفاع مدني البرشاء لموقع الحريق لإخماده ولم يسفر الحادثان عن إصابات.

