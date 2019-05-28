طلبت منه الصداقة فأصابها بعاهة مستديمة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر بحق شخص آسيوي (25 عاماً)، تسبب في إصابة صديقته (طالبة آسيوية - 21 عاماً)، بعاهة مستديمة عبارة عن فقدان جزئي للسمع، نتيجة صفعها بحذاء على وجهها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم تعرف إلى الطالبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل عام من وقوع الجريمة، وخلال فترة توطدت علاقتهما، وأحبها وأراد أن يتزوجها.

وقالت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، إنها طلبت منه أن يظلا صديقين، لكنه أصر على التمادي في علاقته بها، ما دفعها إلى التوقف عن رؤيته أو الحديث معه.

وأضافت أنه بدأ في ملاحقتها والاتصال بها باستمرار، فقررت التوجه إلى منزله للتحدث مع والده في هذا الشأن، وحينما أوقفت سيارتها وشرعت في المشي إلى المنزل، فوجئت به ينزل ويدفعها إلى المقعد الخلفي ويغلق الأبواب ويضربها، بعد أن خطف هاتفها من يدها، حينما حاولت الاتصال لطلب المساعدة.

وأشارت إلى أنه ضربها بكلتا يديه وعضها في ذراعها اليمنى، ثم ضربها على خدها الأيمن بحذائه، فصرخت وقفزت إلى المقعد الأمامي ثم خرجت من السيارة، وحينما عادت إلى منزلها أخبرت والدها الذي اصطحبها إلى مركز الشرطة، وحرر بلاغاً بالواقعة.

وأكد تقرير طبي أنها أصيبت بعاهة مستديمة بفقدان جزئي للسمع بعد صفعها بالحذاء على وجهها، وأنكر المتهم جميع الاتهامات التي وجهت إليه أمام محكمة الجنايات، مشيراً إلى أنها بادرت بالهجوم عليه، وأدانته المحكمة وقضت بحبسه ثلاثة أشهر، ثم الإبعاد بعد قضاء المدة.