شرطي مزيف يخطف رجل أعمال 7 ساعات ويبتزه مادياً

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف خليجي يبلغ من العمر 39 عاماً استدرج برفقة آخرين هاربين رجل أعمال أسيوي خلف مركز شرطة المرقبات، بعد أن ادعى له أنه من رجال التحريات وأدخله عنوة إلى مركبته، واستولوا من مركبة المجني عليه 13 ألف درهم، وعدد من جوازات السفر ثم احتجزوه حوالي سبع ساعات، حتى حضر شخص من طرفه وأعطاهم مبلغ 27 ألف درهم بناء على طلب المجني عليه، الذي أخلوا سبيله لاحقاً، وتعمدوا الوقوف به عند منشآت شرطية مثل القيادة العامة لشرطة دبي، والسجن المركزي، حتى يثيرون في نفسه الرهبة ويستجيب لهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شريك بشركة لتجارة العبايات في منطقة نايف بدبي، إن شخصاً تحدث معه لمساعدته في إنهاء إجراءات متعلقة بعمله، فالتقى معه خلف مركز شرطة المرقبات، ثم فوجئ بشخص ينزل من مركبة نيسان باترول ويعرفه بنفسه بأنه من التحريات، وأبرز له بطاقة تحمل شعار الشرطة، وطلب منه هويته للتدقيق عليه، وسحبه من قميصه بعد أن اخذ منه مفتاح سيارته، ودفعه في المركبة الأخرى، التي كان يقودها شخص آخر يرتدي دشداشة، فجلس المجني عليه في المقع الخلفي إلى جوار شخص ثالث.

فيما فتش رجل التحريات المزيف سيارة المجني عليه وأخذ منها عدد من جوازات سفر تابعين لموظفي الأخير، ومبلغ كان يعتزم تحويله إلى أهله، ثم عاد إلى مركبة المتهمين، وقال له إن لديهم معلومات بانه يعمل في مجال المخدرات والدعارة وبيع التأشيرات، وطلب منه مبلغ 100 ألف درهم وإلا فسوف يقتاده إلى الشرطة، فأنكر المجني عليه تلك الاتهامات، لكن عاجله المتهم بصفعة على وجهه، واعتدى عليه أكثر من مرة ثم تحركوا بالسيارة ومروا على مواقف القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تركوا سيارة المجني عليه التي قادها أحدهم، ثم توجهوا به إلى مواقف السجن المركزي في العوير، وأكدوا له أنه سوف يسجن هنا إذا لم يوفر النقود المطلوبة.

وأشار المجني عليه إلى أنه اتصل بأحد أقاربه وطل منه توفير مبلغ 50 ألف درهم حتى يطلقون سراحه، واستطاع قريبه توفير 27 ألف درهم، سلمها للمتهمين، الذين اعطوه فرصة يومين حتى يوفر بقية المبلغ المطلوب لكنه، أبلغ الشرطة التي قبضت على منتحل صفة رجل التحريات، لافتاً إلى أنهم لم يقيدوا يديه، كما أنه لم يحاول الهرب بسبب خوفه الشديد، واعتداء رجل الشرطة المزيف عليه بالضرب.