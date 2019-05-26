يغتصب امرأتين ويجبر إحداهما على تناول طعام حيوانات

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجلاً من جنسية دولة إفريقية يعمل بمهنة صناعة الحلي 31 عاماً، بتهمة اغتصاب امرأة من جنسية دولة أوربية تبلغ من العمر 53 عاماً مرات عدة، والاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على تناول طعام حيوانات، وتبين أنه ارتكب واقعة مماثلة مع امرأة أخرى أوربية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت على المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم طلب لقائها بأحد المقاهي في منطقة مارينا، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، ثم اعتدى عليها جنسياً قرابة 20 مرة، كما اعتدى عليها بالضرب، ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول أطعمة حيوانات "كلاب" وبعد قيامه بذلك خرج برفقتها من البناية واستوقف لها سيارة أجرة، استقلتها إلى منزلها وشاهدتها ابنتها في تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المرأة تعرضت لإصابات يجوز حصولها بالأيدي، وعثر على سمات الحمض النووي للمتهم، فيما كشف تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن فحص ذاكرة كاميرا تابعة لنظام أمني بالبناية التي يقطنها المتهم، تبين دخول رجل وامرأة بالأوصاف ذاتها، وشوهد الرجل يدخل أولاً ثم دخلت المرأة خلفه، ولم يوجد ما يدل على وجود سلاح في يده.

وأفادت النيابة العامة في تقريرها بأن المتهم اقترف الواقعة محل التحقيق، وارتكب واقعة أخرى مماثلة مع امرأة من جنسية أوربية أخرى.