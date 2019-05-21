دهس شرطي أثناء اشتراكه في كمين لضبط مزوري عملات

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة تزوير عملات أجنبية "ليرات" وعرضها للبيع على المارة في إحدى مناطق الإمارة، والاعتداء على رجل من التحريات خلال قيامه بواجباته الرسمية، بأن قام أحد المتهمين بدفعه خلال عملية ضبطهم بعد الاشتباك معهم، ما أدى إلى وقوعه على الأرض ودهسه من إحدى السيارات في موقع الحادثة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 13 يناير 2019 عندما ورد بلاغ إلى الشرطة بوجود أشخاص يقومون ببيع "ليرات" مزورة عن طريق عرضها على الجمهور في إحدى المناطق بالإمارة، وعليه تم تشكيل فريق أمني وعمل خطة ووضع كمين لضبط المتهمين، وخلال الكمين قام المتهمين بالاشتباك مع أحد رجال التحريات من العاملين في شرطة الشارقة "المجني عليه" ودفعوه ما أدى إلى دهسه من قبل سيارة في الشارع العام، وبعدها تم السيطرة على المتهمين وضبطهم والتحقيق معهم وتحويلهم للنيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المجني عليه الذي يعمل في شرطة الشارقة، حيث أكد أنه بناء على بلاغ ورد إليهم بوجود أشخاص يروجون لعملات مزيفة ويبيعونها بإحدى مناطق الإمارة تم وضع خطة أمنية محكمة لضبطهم، مشيراً إلى أنه بعد التأكد من البلاغ بوجود نقود مزورة تم عمل كمين لضبط المتهمين، وخلال عملية الضبط قام المتهمين بمقومتهم، ودفعه المتهم الأول بعد اشتباكه معه، ما أدى إلى صدمه من مركبة كانت تسير في الشارع، وعلى أثرها أدخل المستشفى وما زال لغاية اللحظة يتلقى العلاج.

وأوضح أن أحد المتهمين كان يوجد بذراعه اليسرى إصابة، وهو من دفعه دفعة قوية أدت إلى وقوعه على الأرض وبعدها صدمته سيارة.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من تهم، أنكروها، وقالوا إنهم كانوا في دبي في تاريخ الواقعة، وطلبت المحكمة من أحد المتهمين الكشف عن ذراعيه للتأكد من وجود إصابة، وتم التأكد من وجودها.

وأجلت المحكمة القضية لتاريخ 11 يونيو المقبل للدفاع.