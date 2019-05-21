7 سنوات سجناً لعاطل جلب 1.2 كيلوغرام من المخدرات في أحشائه

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن عاطل (إفريقي)، يبلغ من العمر 40 عاماً، سبع سنوات، بتهمة جلب 78 كبسولة تزن 1.2 كيلوغرام، وتحتوي على مخدر ميثافيتامين، وذلك عبر إخفائها في أحشائه، ومحاولة إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي.

وقال شاهد من جمارك دبي، إنه كان على رأس عمله في المبنى رقم 3 بمطار دبي، وكُلف ضبط المتهم بعد الاشتباه فيه، فسأله عما إذا كان بحوزته شيء يريد الإفصاح عنه، لكنه أنكر، فتم اقتياده إلى جهاز فحص الأحشاء، ولوحظ وجود أشياء غريبة في معدته، وبمواجهته اعترف بأنه يحوز كبسولات مخدرة، فأحيل إلى مكتب مكافحة المخدرات، ومنه إلى المستشفى، حيث تم استخراج الكبسولات من أمعائه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إن شخصاً كلفه حمل المخدرات إلى دبي، وتسليمها إلى رجل آخر مقابل مبلغ مالي، فأدانته محكمة الجنايات، وقضت بسجنه سبع سنوات، والإبعاد، وغرامة 50 ألف درهم.