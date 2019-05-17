عصابة تستدرج تاجر مجوهرات وتسرقه بـ «الفلفل الأحمر»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة كاتب آسيوي استدرج، مع عصابة تضم ثلاثة آخرين، بائعاً في أحد متاجر المجوهرات، وسرقوا منه مبلغ 43 ألفاً و600 درهم، وجهاز سحب للبطاقات البنكية، وذلك بعد مباغتته ورش الفلفل الأحمر على وجهه، ثم الاعتداء عليه قبل سرقته.

وأفاد المجني عليه بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص، أخبره بأنه يحوز كمية من الذهب القديم، ويريد بيعه، كما أخبره بأن لديه بطاقة ائتمانية، ويريد سحب مبلغ 45 ألف درهم مقابل نسبة، ونظراً لأن شركته توفر هذا النوع من الخدمات، ولخبرته في مجال المجوهرات، طلب من المتصل القدوم إلى مقر الشركة لتقييم الذهب الذي بحوزته، لكن الأخير أخبره أنه مشغول، وطلب منه مقابلته عند مقر عمله في منطقة الرفاعة، فوافق المجني عليه، وجهّز مبلغاً لشراء الذهب، وتوجه إلى العنوان المتفق عليه.

وقال المجني عليه إنه وصل أولاً إلى المكان داخل أحد المواقف الخاصة بالمركبات، وحضر المتهم وصافحه، لكنه فوجئ بشخص آخر من الخلف يرش على عينيه فلفلاً أحمر، فشعر بحرقة شديدة، ووضع يده على وجهه لشعوره بأنه فقد القدرة على الرؤية، وفي هذه الأثناء سحب المتهم المقبوض عليه الحقيبة من يديه، فقاومه بقوة محاولاً منعه، وسقط على الأرض، فانهال المتهمان عليه ضرباً بقبضتي يديهما، حتى خارت قواه، ثم فرا بالحقيبة، وحاول اللحاق بهما، لكن دون جدوى فاتصل بالشرطة.

من جهته، اعترف المتهم في محضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة بارتكاب الواقعة، بالتعاون مع شخصين آخرين خططا للجريمة مع متهم رابع، وتوجه ثلاثتهم إلى موقع السرقة، بعد أن تواصل مع المجني عليه وأغراه بالصفقة، واعتدى على الضحية مع المتهم الثاني، فيما راقب الثالث المكان.