عصابة تستدرج تاجر مجوهرات وتسرقه بالفلفل الأحمر

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة كاتب من جنسية دولة آسيوية، استدرج مع عصابة تضم 3 آخرين، بائعاً بأحد متاجر المجوهرات، وسرقوا منه مبلغ 43 ألف و600 درهم وجهاز سحب للبطاقات البنكية، وبذلك بعد مباغتته ورش وجهه بالفلفل الأحمر ثم الاعتداء عليه قبل سرقته.

وأفاد المجني عليه بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص أخبره بأنه يحوز على كمية من الذهب القديم ويريد بيعه، كما أخبره بأه لديه بطاقة ائتمانية ويريد سحب مبلغ 45 ألف درهم مقابل نسبة، ونظراً لأن شركته توفر هذا النوع من الخدمات ولخبرته في مجال المجوهرات طلب من المتصل القدوم إلى مقر الشركة لتقييم الذهب الذي بحوزته، لكن أخبره الأخير أنه مشغول وطلب منه مقابلته عند مقر عمله في منطقة الرفاعة، فوافق المجني عليه وجهز مبلغاً لشراء الذهب وتوجه إلى العنوان المتفق عليه.

وقال المجني عليه إنه وصل أولاً إلى المكان بمواقف خاصة بالمركبات، وحضر المتهم وصافحه، لكنه فوجئ بشخص آخر من الخلف يسكب على عينيه فلفلا أحمر، فشعر بحرقة شديدة، ووضع يده على وجهه لشعوره بأنه فقد القدرة على الرؤية، وفي هذه الأثناء سحب المتهم المقبوض عليه الحقيبة من يديه، فقاومه بقوة محاولاً منعه، وسقط على الأرض، فانهال المتهمان عليه ضرباً بقبضتي يديهما، حتى خارت قواه ثم فرا بالحقيبة، وحاول اللحاق بهما لكن دون جدوى فاتصل بالشرطة.

من جهته اعترف المتهم في محضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة بارتكاب الواقعة بالتعاون مع شخصين آخرين خططا للجريمة مع متهم رابع، وتوجه ثلاثتهم إلى موقع السرقة بعد أن تواصل مع المجني عليه وأغراه بالصفقة، واعتدى على الضحية مع المتهم الثاني، فيما راقب الثالث المكان.