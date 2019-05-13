بالفيديو: شرطة دبي تضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الدولة

المصدر: محمد فودة - دبي

نفذت شرطة دبي عملية نوعية أسفرت عن ضبط أكبر كمية من مخدر الهيروين في تاريخ الدولة، وإلقاء القبض على عصابتين دوليتين، استخدمتا أساليب مبتكرة في إخفاء المخدرات المضبوطة داخل قطع غيار سيارات وتوزيعها في أماكن عدة بإمارات مختلفة، يقود احداهما عامل نظافة متخفي.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري خلال مؤتمر صحافي اليوم إن فرق العمل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات راقبوا عناصر العصابة على مدار ثلاثة أشهر كاملة، وتمكنوا من ضبط 16 متهماً وضبط 365 كيلو غرام من مخدرات الهيروين والكريستال والحشيش بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليون درهما.

وأضاف أن العملية التي حملت اسم "ستوكر" وهو نوع من العقارب الخطرة تميزت بقدر كبير من الإحكام والدقة في التخطيط والتحرك، وكفاءة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات، الأمر الذي ساهم في التصدي لعصابتين دوليتين ناشطتين بالاتجار والترويج للمخدرات، وإحباط أهدافهما الإجرامية البغيضة التي تستهدف الشباب من المواطنين والمقيمين بالسموم التي يروجان لها.

من جهته قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء خليل ابراهيم المنصوري إن فرق المكافحة واجهت تحديات كبيرة في عملية "ستوكر" أبرزها اعتماد أفراد العصابة على تقنيات متطورة في التواصل، سوياً من خلال استخدام أكواد سرية وشفرات لكن واجهت شرطة دبي ذلك بتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تم تحديد مواقع أفراد وتتبعهم والقبض عليه وضبط المخدرات التي كانت مخفاة بطريقة احترافية داخل قطع غيار السيارات.