إفريقي يبتر لسان جارته بـ"عضة" أثناء التحرش بها

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل نظافة إفريقي يبلغ من العمر 25 هتك عرض جارته بالإكراه، وعض لسانها حتى بتر جزء منه مسبباً لها عاهة مستديمة، وتعمد إخفاء القطعة المبتورة، وحين عثر عليها لم يستطع الأطباء في مستشفى راشد إعادة توصيلها لفسادها.

وأفادت المجني عليها إفريقية في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت في غرفة غسل الملابس بالمنزل التي تقيم به، ولم يكن هناك أحد، وفي هذه الأثناء حضر إليها المتهم وطلب هاتفها النقال لاستخدام كشاف الإضاءة به في البحث عن حذائه بغرفته، إذ لا يستطيع استخدام هاتفه لعدم وجود شحن به، فلم تمانع وأعطته الهاتف، وحين تأخر في إعادته توجهت إليه وكان نائماً على سريره، فطلبته منه لكنه رد عليها بنوع من اللامبالاة مشيراً إلى أنه لم يأخذ منها الهاتف.

وقالت المجني عليها " إنها بحثت تحت الوسادة التي يضع رأسه عليها فوجدت هاتفها، وأثناء التقاطه فوجئت بالمتهم يسبحها بقوة ويضمها، فحاولت مقاومته إلا أنه تصرف بعنف بالغ وخنقها بقبضته، وظل يضغط حتى شل حركتها فلم تستطع الدفاع عن نفسها وأثناء صراخها خرج لسانها بشكل تلقائي فعضه بقوة شديدة، فنزفت بغزارة، ثم تركها لتسقط على الأرض ويجلس على سريرة غير مبال بما فعل.

وذكر شاهد عيان من الجنسية ذاته يسكن بالمنزل ذاته إنه سمع صوت صراخ مرتفع، فهرع إلى مصدره ليجد المجني عليها تنزف بغزارة من فمها، فاصطحبها مع زميل له إلى مستشفى راشد وأخبرتهما في الطريق بأن المتهم عض لسانها.

وفي المستشفى أبلغهما الطبيب بعد إجرائه الفحص الطبي أن المجني عليها فقدت جزء من لسانها، فاتصل بالمتهم هاتفياً وسأله عن الجزء المبتور، فأنكر حيازته له، ما دفع الشاهد إلى التوجه إلى المنزل ومواجهة المتهم مجدداً فاعترف الأخير وأرشده إلى القطعة المبتورة التي دفنها أسفل شجرة خارج المنزل، فأخذها ووتوجه مباشرة إلى المستشفى كي يتم خياطتها، لكن أخبره الطبيب بأنه لا يستطيع ذلك لأنها صارت فاسدة.